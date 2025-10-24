Türk Yıldızları Edirne'de Test Uçuşu — Selimiye Semalarında Gösteri Hazırlığı

Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları öncesinde 26 Ekim Pazar gösterisi için Edirne Selimiye semalarında 10 dakika test uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:09
Akrobasi timi gösteri öncesi çevreyi tanıdı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, pazar günü Edirne Selimiye Meydanı semalarında yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında 26 Ekim Pazar günü gösteri yapacak Türk Yıldızları, çevreyi tanıma amacıyla Edirne semalarında 10 dakika uçuş yaptı.

Test uçuşu boyunca ay yıldızlı jetler akrobatik hareketler sergiledi.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin üzerinde gerçekleştirilecek uçuş yaklaşık yarım saat sürecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, pazar günü Edirne Selimiye Meydanı semalarında yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu gerçekleştirdi.

