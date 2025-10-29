Türk Yıldızları Kırklareli Semalarında Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları'ndan Kırklareli'de görkemli gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Kırklareli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Baraj üzerinde dumanla ay-yıldız ve akrobasi gösterisi

Ekip, Kırklareli Barajı üzerinde havalanarak gökyüzünde dumanla ay-yıldız çizdi ve yarım saatlik uçuş boyunca etkileyici akrobatik hareketler sergiledi. Gösteri, ekip tarafından gökyüzünde oluşturulan formasyonlarla izleyenlerin beğenisini topladı.

Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'ne gelen vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki dansını ilgiyle izledi. Akrobasi hareketleri sık sık alkışlandı; izleyiciler ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu ve ekip gösterisini "kalp" çizerek sonlandırdı.

Yerel idarecilerden anlamlı sözler ve teşekkür

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada tarihte eşi az görülen bir coşku ve gururun yaşandığını belirterek, Türk milletinin geçmişine vurgu yaptı. Bulut, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmesiyle Anadolu'ya Türk yurdu mührünün vurulduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize selam olsun. Onların bu yüce mirası bu Cumhuriyet, bu devlet ilelebet yaşayacak, sizlerle yaşayacak."

Gösteri sonrası Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, gösteri ekibinde yer alan subaylara hediyeler takdim ederek teşekkür etti. Birçok katılımcı, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

