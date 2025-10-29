Türk Yıldızları Kırklareli Semalarında Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Kırklareli Barajı üzerinde yarım saatlik gösteri uçuşu yaptı; halk coşkuyla izledi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 18:04
Türk Yıldızları Kırklareli Semalarında Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları'ndan Kırklareli'de görkemli gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Kırklareli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Baraj üzerinde dumanla ay-yıldız ve akrobasi gösterisi

Ekip, Kırklareli Barajı üzerinde havalanarak gökyüzünde dumanla ay-yıldız çizdi ve yarım saatlik uçuş boyunca etkileyici akrobatik hareketler sergiledi. Gösteri, ekip tarafından gökyüzünde oluşturulan formasyonlarla izleyenlerin beğenisini topladı.

Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'ne gelen vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki dansını ilgiyle izledi. Akrobasi hareketleri sık sık alkışlandı; izleyiciler ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu ve ekip gösterisini "kalp" çizerek sonlandırdı.

Yerel idarecilerden anlamlı sözler ve teşekkür

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada tarihte eşi az görülen bir coşku ve gururun yaşandığını belirterek, Türk milletinin geçmişine vurgu yaptı. Bulut, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmesiyle Anadolu'ya Türk yurdu mührünün vurulduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize selam olsun. Onların bu yüce mirası bu Cumhuriyet, bu devlet ilelebet yaşayacak, sizlerle yaşayacak."

Gösteri sonrası Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, gösteri ekibinde yer alan subaylara hediyeler takdim ederek teşekkür etti. Birçok katılımcı, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Kırklareli Barajı üzerinde uçuş yaptı. Belediye Başkanı Derya Bulut konuşma yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Millete Aittir" — Tuzla Yaşam Aydınlı Açıldı
2
Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
3
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
4
Kütahya'da 29 Ekim: Motosikletlerden 'Cumhuriyet Korteji'
5
Pekin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu
6
Polonya, St. Petersburg'daki Başkonsolosluğunu Kapatıyor
7
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar