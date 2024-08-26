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Türk Yıldızları Provaları Öncesi Yüksek Ses Uyarısı

Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın Zafer Bayramı için yapacağı uçuşlar öncesi yüksek sesle ilgili uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:51
Türk Yıldızları Provaları Öncesi Yüksek Ses Uyarısı

Ankara'dan Kritik Uyarı

Ankara Valiliği, kente duyuruda bulunarak, Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştireceği gösteri ve prova uçuşları hakkında yüksek ses uyarısında bulundu.

Prova ve Gösteri Uçuşları

Valilikten yapılan açıklamada, 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Türk Yıldızları'nın uçuşlarının detayları aktarıldı. Açıklamaya göre, Çevre tanıma ve prova uçuşları 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, selamlama ve gösteri uçuşları ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ile Mogan Gölü üzerinde icra edilecektir.

Vatandaşların Dikkatine

Başkentlilerin, şehir merkezi üzerinde yapılacak olan planlı uçuşlar nedeniyle oluşabilecek yüksek ses seviyeleri konusunda tedirgin olmamaları gerektiği belirtildi. Valilik, halkın bu etkinlikleri güvenle izleyebileceğini belirtti.

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