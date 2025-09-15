Türk Yükseköğretimi Finlandiya Basınında: YÖK Başkanı Erol Özvar'ın Değerlendirmesi

Türk yükseköğretimi Finlandiya basınında geniş yer buldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin yükseköğretimde kaydettiği ilerlemenin Finlandiya medyasında yer almasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamaya göre, Finlandiya'da yayımlanan Helsingin Sanomat gazetesinde Jukka Eero Wuorinen imzalı bir yazıda, Türkiye'de yükseköğretimde son yıllarda atılan stratejik adımlar ele alındı.

Finlandiya karşılaştırması ve eğitim verileri

Haberde, Türk yükseköğretiminin bazı alanlarda Finlandiya'nın önüne geçtiği belirtilirken, şunlara dikkat çekildi: "Finlandiya'da eğitim seviyesinin düşüşe geçtiği kabul edilen bir olgudur. Ülkelerin eğitim seviyelerini gösteren grafiklerde Finlandiya'nın, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerin gerisine düştüğü görülmektedir."

Ayrıca, Finlandiya'da diplomaların genellikle daha geç yaşta alındığı vurgulandı: "Finlandiya'da diplomaların çoğu 30 yaşına yaklaşırken alındığından, ülkeler arası karşılaştırmalarda 25-34 yaş grubunun değil, 30-34 yaş grubunun dikkate alınması gerekir. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, bu yaş grubunda Finlandiya'da yükseköğrenim diplomasına sahip olanların oranı genellikle 25-34 yaş grubuna göre 4-6 puan daha yüksek."

Mesleki ve teknik eğitimde kazanımlar

Yazıda, Türkiye'de özellikle mesleki ve teknik alanlarda önemli kazanımlar elde edildiği; kısa süreli, mesleki ve uygulamalı programların yaygınlaştırıldığı ve giderek artan genç yetişkin nüfusun büyük bir kısmının bu programlardan mezun olduğu vurgulandı.

YÖK Başkanı'nın değerlendirmesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin son yıllardaki gelişimiyle "tüm dünyanın dikkatini çektiğini" belirterek, "Yükseköğretim sistemimiz 'uluslararası görünürlük kazanan bir model' olarak takdir görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, atılan stratejik adımların yalnızca sayısal göstergelerle ölçülen bir sonuç olmadığını, bunun aynı zamanda gençlere ve geleceğe yapılan yatırımın somut göstergesi olduğunu ifade etti: "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yetkinliklerini ve mesleki becerilerini artıracak yenilikçi programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, ülkemizin yükseköğretimdeki yükselişini daha da üst seviyeye taşımak ve dünya standartlarında bir model olmaya devam etmektir."

Çok boyutlu dönüşüm ve öncelikli alanlar

Özvar, yükseköğretim programlarında çok boyutlu bir dönüşüm süreci yürüttüklerini, özellikle meslek yüksekokullarında sektörel ihtiyaçlarla uyumlu yeni bir dönem başlattıklarını belirtti. Bu dönüşümde üniversite-sektör işbirliğini güçlendirme anlayışının ön planda olduğunu söyledi.

Özvar, sanayi ve iş gücü piyasalarının ihtiyaçları doğrultusunda yazılım, yapay zeka ve dijital teknolojiler, dijital beceriler ve yeşil dönüşüm odaklı meslek yüksekokulu programlarını ön plana çıkarmaya devam edeceklerini, ana hedefin öğrencileri çağın gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı.