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Türkan Bebek, Ölümünün 40. Yılında Edirne'de Anıldı

Türkan Bebek, 40. ölüm yıl dönümünde Edirne'de düzenlenen anma töreniyle yâd edildi. Katılımcılar, acı dolu geçmişi unutmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:55
Türkan Bebek, Ölümünün 40. Yılında Edirne'de Anıldı

Türkan Bebek, Ölümünün 40. Yılında Edirne'de Anıldı

1984 yılında Bulgaristan'daki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında annesinin kucağında 1,5 yaşında hayatını kaybeden Türkan Feyzullah için Edirne'de anlam dolu bir anma töreni gerçekleştirildi. Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki Türkan Bebek Anıtı önünde toplanan katılımcılar, anıta çelenk sundu.

Vali Sezer: "Masumların Acıları Unutulmamalı"

Törende konuşan Vali Yunus Sezer, Balkan coğrafyasının geçmişte çok acılar çektiğini belirtti. Sezer, "Edirne'deki her hane, Balkan göçleri sırasında yaşanan acı hikâyeleri barındırıyor. Yönetimlerin aldığı kararlar en çok masum insanları etkiliyor; en büyük mağdurlar ise hiç haberi olmayan çocuklar, yaşlılar ve masum insanlardır." dedi.

Sezer, Türkan Bebeğin, o dönemde yaşanan zulüm ve eziyeti anımsatan bir sembol olduğunu vurguladı. "Bugün Bulgaristan ile güzel ilişkilerimiz var ama bu acıları bir daha yaşamamak için Türkan Bebekleri unutmamalıyız," diyerek, Suriyeli Aylan Bebeği de hatırlattı.

Başkan Akın: "İnsanlık Onuruna Saldırı"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise, Türkan Bebeğe yapılan saldırının insanlık onuruna büyük bir saldırı olduğunu ifade etti. Akın, "Türkan bebek, kimliğinden, dilinden ve kültüründen vazgeçmeye zorlanan bir milletin temsilcisidir. Acılarımızı unutmuyor, geçmişten ders alıyoruz. Türkan bebeğin ruhu şad olsun," diye ekledi.

Bulgar Milletvekili ve Dernek Başkanlarından Vurgu

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali Milletvekili Remzi Osman, asimilasyon çalışmalarının 1984’den önce başladığını vurguladı. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş de, Türkan bebek ve benzeri şehitleri anma programlarının önemine dikkat çekti.

Törende Kırcaali'den gelen öğrenciler şiir okudu. Dinleti sırasında bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Anma programı, Türkan Bebek Anıtı’na karanfil bırakılmasıyla son buldu. Törene İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, birçok kurum temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin...

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin...

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

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