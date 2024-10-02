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Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi Konseri Ankara'da Büyüledi

Türkan Şoray, Ankara'da Netsanat Senfoni Orkestrası ile unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 23:52
Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi Konseri Ankara'da Büyüledi

Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi Konseri Ankara'da Gerçekleşti

Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konseriyle Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

ATO Congresium'da düzenlenen etkinlik, Netsanat Senfoni Orkestrası'nın şefliğini yapan Rustam Rahmedov'un yönetiminde gerçekleştirildi. Konserde, Şoray’ın başrol oynadığı "Mavi Eşarp", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Dila Hanım" ve diğer unutulmaz filmlerden şarkılar seslendirildi.

Konser Öncesi Sinema Serüveni

Konser öncesinde, 220 filmde başrol oynamış olan Türkan Şoray’ın sinema kariyerini anlatan kısa bir video gösterimi yapıldı. İbrahim Bildir'in sunuculuğunda gerçekleşen organizasyonun başında sahneye çıkan Şoray, katılımcılara duygu dolu bir teşekkür mesajı gönderdi:

“Benim için bu özel geceyi, benimle paylaşmak için buradasınız. Size yürekten teşekkür ediyorum. Uzun sinema kariyerim boyunca oynadığım filmlerde hep müzikler oldu.”

Müzik ve Görüntülerin Büyüsü

Konserde, Şoray’ın filmlerinden görüntüler eşliğinde şarkılar sunuldu. Solistlik görevini Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Hande Everes üstlendi. Konserin sonunda, sahneye yeniden çıkan sanatçı, duygusal anlar yaşadığını belirterek,

“Çok duygulandım. Güzel filmler çektim. Alkışlardan anlıyorum, Sultan, Dila Hanım çok sevilmiş.” ifadesini kullandı.

Sonsöz olarak, orkestra ve solistlerle birlikte "Arım Balım Peteğim" şarkısını seslendiren Türkan Şoray, yoğun ilgi ve alkışlarla sahneden ayrıldı. Konser, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran gibi önemli isimlerin katılımıyla daha da anlam kazandı.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı...

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle ATO Congresium'da bir araya geldi.

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