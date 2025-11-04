Türkay Gazetesi 26 Yaşında: Adıyaman'ın Haberinin Sesi

Adıyaman'ın Türkay Gazetesi, 1999'dan bu yana 'Tarafsız, doğru ve halktan yana' ilkesiyle 26. yaşını kutluyor; kurucusu Osman Gül zorlukları ve hedefleri anlattı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:50
Türkay Gazetesi 26 Yaşında: Adıyaman'ın Haberinin Sesi

Türkay Gazetesi 26. Yılını Kutluyor

1999'dan Bugüne Adıyaman'ın Haber Merkezi

Adıyaman merkezli Türkay Gazetesi, çeyrek asrı geride bırakarak 26. yılına adım attı. 1999 tarihinde başlayan yayın hayatında gazete, şehrin en tanınan ve güvenilen haber kaynaklarından biri haline geldi.

Kuruluşundan itibaren gazete, 'Tarafsız, doğru ve halktan yana' yayın ilkesini benimseyerek yerel basında güçlü bir marka oluşturdu. Kesintisiz yayın çizgisi ve toplumla kurduğu yakın ilişki, gazetenin en önemli kazanımları arasında yer aldı.

Kurucudan Anılar ve Hedefler

Gazetenin imtiyaz sahibi Osman Gül, kuruluş sürecini anlatırken 1 Kasım 1999 tarihini unutamadığını vurguladı: 'Türkay Gazetesi, 90’ların sonundaki o heyecanlı basın döneminde doğdu. Tek bir hayalimiz vardı: Adıyaman halkının sesi olmak.' Gül, küçük bir ofiste, birkaç masa ve bir daktilo ile başlayan yayın yolculuğunun bugünlere gelişinin gururunu paylaştı.

6 Şubat depremi döneminde yaşanan zorluklara da değinen Gül, ofisin büyük hasar gördüğünü ve arşivin bir kısmının kaybedildiğini söyledi. Buna rağmen yayın kesintisine gitmediklerini belirterek, 'Bir süre konteynerde, hatta otomobilin bagajında dizüstü bilgisayarla haber yaptığımız oldu. Çünkü biz bu şehirle var olduk. Adıyaman acı içindeyken biz susamazdık.' ifadelerini kullandı.

Türkay Gazetesi'nin bir haber merkezi olmanın ötesinde, genç muhabirlerin mesleğe başladığı bir okul niteliği taşıdığına dikkat çeken Gül, 'Nice genç muhabir burada mesleğe başladı. Kimisi ulusal basına geçti, kimisi hâlâ Adıyaman’da halkın haberini yapıyor. Bu bizim için büyük bir gurur.' dedi.

Gül, sözlerini, 'Gazete dediğiniz şey sadece kağıt ve mürekkep değildir. Okurlarınız varsa yaşarsınız. Biz 26 yıldır Adıyaman halkından aldığımız güçle ayakta kaldık. Her dönemde zorluklar yaşadık ama kalemimizi eğmedik. Çünkü biz halkın gazetesi olduk. Okurlarımız desteğini sürdürdükçe, Türkay Gazetesi Adıyaman’da haberin sesi olmaya devam edecek.' şeklinde tamamladı.

