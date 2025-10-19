Türkçe Bir Akşam: Türk Dünyası Ezgileri CSO Ada Ankara'da

"Türkçe Bir Akşam" başkentte sanatseverlerle buluştu

Etkinliği düzenleyenler ve tema

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da gerçekleşti. Programın teması Orhunda Kaynayıp Dünyaya Akanların Hikayesi olarak belirlendi.

Program ve performanslar

Etkinlikte, "Kam Ana" anlatımı eşliğinde; Gamze Paşa, Ahmet Tuzlu, Adil Şan, Ozan Ethem, Yavuz Ali Oktay, Mehmet Örgün, Cıyın Ansambli, Tulpar Dans Topluluğu ile Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu çeşitli performanslar sergiledi. Sahne, farklı coğrafyaların ezgileri ve danslarıyla kaynaştı.

Konuk sanatçı ve özel anlar

Programda konuk sanatçı olarak yer alan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Etkinlik boyunca çocuklar tarafından "Andımız" okundu ve sahnede Artvin, Anıtlı, Kafkas, Kerkük ile Rumeli yörelerine ait dans ve ezgiler yer aldı.

Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, Türk dünyasının kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini bir araya getiren bir buluşma olarak öne çıktı.

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneğince, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçıların sahne aldığı "Türkçe Bir Akşam" programı CSO Ada Ankara'da düzenlendi. Etkinlikte, Azerbaycanlı sanatçı Azerin de konuk sanatçı olarak yer aldı.