Türkçe Bir Akşam: Türk Dünyası Ezgileri CSO Ada Ankara'da

Kurt-Ar ve Türk Dünyası Topluluğu ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkçe Bir Akşam' programında sanatçılar CSO Ada Ankara'da buluştu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 01:07
Türkçe Bir Akşam: Türk Dünyası Ezgileri CSO Ada Ankara'da

"Türkçe Bir Akşam" başkentte sanatseverlerle buluştu

Etkinliği düzenleyenler ve tema

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da gerçekleşti. Programın teması Orhunda Kaynayıp Dünyaya Akanların Hikayesi olarak belirlendi.

Program ve performanslar

Etkinlikte, "Kam Ana" anlatımı eşliğinde; Gamze Paşa, Ahmet Tuzlu, Adil Şan, Ozan Ethem, Yavuz Ali Oktay, Mehmet Örgün, Cıyın Ansambli, Tulpar Dans Topluluğu ile Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu çeşitli performanslar sergiledi. Sahne, farklı coğrafyaların ezgileri ve danslarıyla kaynaştı.

Konuk sanatçı ve özel anlar

Programda konuk sanatçı olarak yer alan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Etkinlik boyunca çocuklar tarafından "Andımız" okundu ve sahnede Artvin, Anıtlı, Kafkas, Kerkük ile Rumeli yörelerine ait dans ve ezgiler yer aldı.

Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, Türk dünyasının kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini bir araya getiren bir buluşma olarak öne çıktı.

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneğince, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından...

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneğince, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçıların sahne aldığı "Türkçe Bir Akşam" programı CSO Ada Ankara'da düzenlendi. Etkinlikte, Azerbaycanlı sanatçı Azerin de konuk sanatçı olarak yer aldı.

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneğince, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Tıra Çarpan Otomobilde Ağabey Öldü, Kardeşi Ağır Yaralı
2
7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform
3
Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 Ayda 3 milyon 951 bin 538 Yolcu
4
Elazığ'da 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Sona Erdi: Kutadgu Bilig Anıldı
5
Türkçe Bir Akşam: Türk Dünyası Ezgileri CSO Ada Ankara'da
6
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)