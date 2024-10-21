Türkçe Programlara Yerleştirme Başvuruları Başladı

Türkçe Programlara Yerleştirme Başvuruları Duyuruldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler için Türkçe öğretim programlarına yerleştirme başvurularının başladığını duyurdu.
Başvuru Süreci
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 2024 yılı zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme işlemleri için başvurular, 1 Kasım'a kadar alınacak.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Adayların, yerleştirildikleri programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etme durumları göz önünde bulundurularak, başvuru yapmadan önce kılavuzda yer alan ilke ve kuralları dikkatlice incelemeleri önerilmektedir.
Bu süreçte başarılı olan öğrenciler, Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yönlendirilerek eğitim hayatlarına devam edebileceklerdir.