Türkeli'de Doğa Yürüyüşü: Hacıağaç Yaylası'nda Müzik, Temizlik ve Ok Atışı

Türkeli'de Hacıağaç Yaylası rotasında doğa yürüyüşü

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köylerinde düzenlenen etkinlik, katılımcılara doğayla iç içe bir gün yaşattı. Organizasyon, Türkeli Gençlik Merkezi ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik rotası ve programı

Yürüyüş, bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan Hacıağaç Yaylası, Yayla Evleri ve Handere Mağarası güzergâhında yapıldı. Katılımcılar, yemyeşil doğa eşliğinde yürüyüşün ardından çeşitli etkinliklerle güne devam etti.

Program kapsamında müzik etkinlikleri, çevre temizliği çalışmaları ve ok atışı yarışmaları düzenlenerek hem eğlenceli hem de bilinçlendirici aktiviteler gerçekleştirildi.

Gençlerin deneyimi ve çevre bilinci

Etkinliğe katılan gençler, bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu ve yapılan çevre temizliği ile çevre bilincinin önemine dikkat çekildi. Doğayla iç içe geçirilen gün, katılımcılara hem spor hem de sosyal sorumluluk bilinci kazandırdı.

Gelecek etkinlikler

Türkeli Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençleri doğaya yönlendirdiğini ve çevreye karşı duyarlılığı artırdığını vurgulayarak, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

