Türkeli'de Doğa Yürüyüşü: Hacıağaç Yaylası'nda Müzik, Temizlik ve Ok Atışı

Türkeli Gençlik Merkezi ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Hacıağaç Yaylası, Yayla Evleri ve Handere Mağarası rotasında doğa yürüyüşü, müzik, çevre temizliği ve ok atışı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:52
Türkeli'de Doğa Yürüyüşü: Hacıağaç Yaylası'nda Müzik, Temizlik ve Ok Atışı

Türkeli'de Hacıağaç Yaylası rotasında doğa yürüyüşü

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köylerinde düzenlenen etkinlik, katılımcılara doğayla iç içe bir gün yaşattı. Organizasyon, Türkeli Gençlik Merkezi ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik rotası ve programı

Yürüyüş, bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan Hacıağaç Yaylası, Yayla Evleri ve Handere Mağarası güzergâhında yapıldı. Katılımcılar, yemyeşil doğa eşliğinde yürüyüşün ardından çeşitli etkinliklerle güne devam etti.

Program kapsamında müzik etkinlikleri, çevre temizliği çalışmaları ve ok atışı yarışmaları düzenlenerek hem eğlenceli hem de bilinçlendirici aktiviteler gerçekleştirildi.

Gençlerin deneyimi ve çevre bilinci

Etkinliğe katılan gençler, bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu ve yapılan çevre temizliği ile çevre bilincinin önemine dikkat çekildi. Doğayla iç içe geçirilen gün, katılımcılara hem spor hem de sosyal sorumluluk bilinci kazandırdı.

Gelecek etkinlikler

Türkeli Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençleri doğaya yönlendirdiğini ve çevreye karşı duyarlılığı artırdığını vurgulayarak, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

TÜRKELİ'DE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ, RENKLİ ETKİNLİKLERLE TAMAMLANDI SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI ÇATAK...

TÜRKELİ'DE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ, RENKLİ ETKİNLİKLERLE TAMAMLANDI SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI ÇATAK KÖYLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE, KATILIMCILAR DOĞA YÜRÜYÜŞÜNÜN YANI SIRA MÜZİK, ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE OK ATIŞI ETKİNLİKLERİYLE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN GEÇİRDİ.

TÜRKELİ'DE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ, RENKLİ ETKİNLİKLERLE TAMAMLANDI SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI ÇATAK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı
2
Dilovası'nda parfüm tesisinde ölümcül yangın: 2 vardiya amiri gözaltında
3
Çorum'da Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
4
Diyarbakır Silvan'da İki Otomobil ile At Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Malatya’da BMW’nin Bagajında Patlama: Seyir Halinde Yangın
6
Bitlis’te Ambulans Mandaya Çarptı: Hasta Van’a Sevk Edildi
7
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00