Türkeş, Gezi Parkı Davası Hükümlülerini Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Türkeş, Gezi Parkı Davasını Takip Ediyor

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan bazı şahısları cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaret Detayları

Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önceden yapmak istediğimiz bu ziyaretleri 31 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdik. Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Çiğdem Mater Utku ile Mine Özerden'i ise Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Türkeş, bu süreçte kendisine ve ziyaretlere destek olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.