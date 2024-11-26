Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Tır Geçişine Kapatıldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, tır geçişine kapatıldı. Bu durum, özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda da ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Karla Mücadelede Ekipler Seferber Oldu

Ekipler, Türkgözü Gümrük Kapısı'nı kente bağlayan yolda, tipinin yoğunlaşması sebebiyle tır geçişine izin vermemektedir. Ayrıca, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi'nde de zincirsiz tırların geçişine müsaade edilmemektedir.

Yol ekipleri, kar ve tipi ile ilgili olarak uyarı levhaları yerleştirerek, küçük araçlar için tedbir amaçlı zincir bulundurulmasını önermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.