Türkiye 10 Gün Boyunca Yağışlı Hava Koşullarına Hazırlanıyor

Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uzmanlık yapan Murat Acar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, yurtta beklenen hava durumunu aktardı.

Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve serin havanın etkisine gireceğini belirtirken, "Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz'e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek," şeklinde konuştu.

Yağışlı sistemin etkilerinin bugün başladığını belirten Acar, asıl yoğunluğun yarın ve hafta sonu hissedileceğini dile getirdi. Yarın yağışların, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağını vurgulayan Acar, "Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi'nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz'de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor," dedi.

Acar, yağışların pazar ve pazartesi günleri doğuya doğru kayacağını, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde etkili olacağını sözlerine ekledi. "Sıcaklıklar yağış alan yerlerde Ege'de, Marmara'da mevsim normallerinin yer yer altına düşebilir ama çok fazla bir soğuk beklemiyoruz,” diyerek durumu özetledi.

Türkiye'nin salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde olacağını ifade eden Acar, perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha geleceğini beklediklerini belirtti. “Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz'de beklenen yağışların sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek. Bununla ilgili uyarılarımızı yayımlayacağız," diye ekledi.

Acar, şehir merkezlerinde kar yağışı beklenmediğini, yalnızca önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde, Erzincan ve Tunceli gibi bölgelerde kar ihtimali olduğunu belirtti. "Yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklemiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.