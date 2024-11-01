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Türkiye, 12. Dünya Kent Forumu'na Katılacak

Türkiye, Kahire'deki 12. Dünya Kent Forumu'na büyük bir heyetle katılacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:30
Türkiye, 12. Dünya Kent Forumu'na Katılacak

Türkiye, Mısır'da 12. Dünya Kent Forumu'na Heyet Gönderiyor

Türkiye, Mısır'ın başkenti Kahire'de 4-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan "12. Dünya Kent Forumu" için büyük bir heyetle katılım sağlayacak.

Büyükelçiden Açıklama

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin forumda yer alacağına dair açıklamalarda bulundu. Büyükelçi, bu önemli uluslararası etkinliğe katılacak olmaktan duydukları mutluluğu vurguladı.

Katılım Öncesi Maraton Etkinliği

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Büyükelçi Şen'in katıldığı 4 kilometrelik bisiklet maratonunun düzenlendiğini bildirdi. Etkinlik sonrası Şen, "Dünya Kent Forumu tarafından düzenlenen bu maratona zevkle katıldım. Yıllar sonra bu mesafede bisiklete binmek ve Kahire'nin tarihi sokaklarını görmek güzeldi," dedi.

Forumun Detayları

Kahire'deki bu önemli forum, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) ve Mısır hükümetinin işbirliğiyle düzenlenecek. Katılımcılar, şehirleşme ve sürdürülebilir kalkınma konularında önemli tartışmalara tanıklık edecekler.

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