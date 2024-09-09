Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye, 13 Yıl Sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılıyor

Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak ve dış politika konularına değinecek.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:07
Türkiye, 13 Yıl Sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılıyor

Türkiye'nin Arap Birliği'yle İlişkileri Gelişiyor

Uzun bir aranın ardından Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Kahire'de gerçekleştirilecek olan 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Türkiye-Arap Birliği ilişkileri ve bölgesel meseleler hakkında bir konuşma yapacak.

Diplomatik Süreçlerin Gelişimi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen diplomatik süreçlerin bir parçası olarak toplantıya davet edildi. Uzmanlar, bu durumu Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle son yıllarda gerçekleştirdiği normalleşme sürecinin bir sonucu olarak değerlendiriyor.

Filistin ve Bölgesel Konular Gündemde

Arap Birliği’nin gündeminde önemli başlıklardan biri de Filistin. Türkiye'nin bu konudaki tavrı, hem ulusal çıkarlar açısından hem de Arap ülkeleriyle olan ilişkilerin güçlenmesi bağlamında büyük bir öneme sahip. Türkiye, Arap Birliği zirvesinde hem mevcut sorunlara çözüm arayışlarında hem de kararlı dış politikasıyla önemli bir aktör konumunda.

Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Katılımları

Türkiye, geçmişte de Arap Birliği toplantılarına katılım sağlamıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler, 2007 ve 2010 yıllarında bu toplantılarda yer almışlardı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde 2011’de katıldığı toplantıda yaptığı konuşma, bölgedeki dinamikleri etkileyen önemli anlardan biriydi.

Son Dönem Temasları

Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile 2023'te gerçekleştirdiği Kahire ziyareti çerçevesinde önemli görüşmeler yapmış ve ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, yakın geçmişte Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na da katılarak Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünü pekiştirmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye'nin Arap Birliği ile olan ilişkileri, bölgedeki işbirlikleri ve kararlı dış politikası sayesinde daha da güçleniyor. Fidan'ın katılımı, bu ilişkinin yeni bir aşamaya geçtiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor