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Türkiye 2023'te 55 Milyona Yakın Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye, yılın 10 ayında 54.6 milyon ziyaretçi ile büyük bir ilgi gördü. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %7 arttı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:14
Türkiye 2023'te 55 Milyona Yakın Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye'ye Gelen Ziyaretçi Sayısı Artıyor

Türkiye, 2023 yılının 10 aylık döneminde toplam 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu ziyaretçilerin önemli bir kısmını yabancılar oluşturdu. Yabancı ziyaretçi sayısı 47 milyon 306 bin 764 olarak kaydedildi ve önceki yılın aynı dönemine göre %7,03 oranında bir artış göstermiştir.

Yabancı Ziyaretçi Gönderen Ülkeler

Türkiye'ye en çok ziyaretçiyi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %7,05 artışla 6 milyon 249 bin 998 kişiye ulaştı. İkinci sırada Almanya bulunurken, buradan gelen ziyaretçi sayısı %6,43 artışla 6 milyon 83 bin 421 oldu. Üçüncü sırada ise İngiltere yer alıyor. İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı %16,98 artarak 4 milyon 209 bin 967 kişi oldu.

Ekim Ayında Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Ekim ayı itibarıyla Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre %9,25 artış gösterdi ve 5 milyon 448 bin 459 kişiye ulaştı. Ekim ayında en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında ise Almanya, Rusya ve İngiltere öne çıkıyor. Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı %7,59 artışla 925 bin 928 kişiye ulaşırken, Rusya %15,53 artışla 776 bin 618 ve İngiltere %20,19 artışla 530 bin 586 kişi olarak sıralandı.

İngiltere'yi İran ve Bulgaristan takip etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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