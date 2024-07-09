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Türkiye, 2024 Yılı Avrupa İnovasyon raporunda en çok büyüyen ülke oldu

Avrupa Komisyonu, 2024 yılı Avrupa İnovasyon Puan Tablosunu yayınladı. Türkiye, inovasyon performansında en çok büyüyen ülke olarak 32. sırada yer aldı ve gelişmekte olan yenilikçiler arasında 6. sırada konumlandı.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 00:58
Türkiye, 2024 Yılı Avrupa İnovasyon raporunda en çok büyüyen ülke oldu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerinin yıllık inovasyon performansını değerlendirdiği 2024 Avrupa İnovasyon Puan Tablosunu yayınladı. Türkiye, 2023 yılına kıyasla inovasyon performansında en çok büyüyen ülke olarak dikkat çekti.

İNOVASYONDA TÜRKİYE'NİN BÜYÜK YÜKSELİŞİ

2023 yılına kıyasla inovasyon performansını %5,6 artıran Türkiye, Avrupa İnovasyon Puan Tablosunda 32. sırada yer aldı. Gelişmekte olan yenilikçiler arasında ise 6. sırada kendine yer bulan Türkiye, inovasyon alanındaki başarısını gözler önüne serdi.

Avrupa İnovasyon Puan Tablosunun lideri yine İsviçre oldu. İsviçre'nin ardından Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Hollanda sırasıyla en yüksek inovasyon performansına sahip ülkeler olarak listede yer aldı. Bu ülkeler, yüksek inovasyon kapasiteleri ve sürdürülebilir teknolojik gelişmeleri ile dikkat çekiyor.

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İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜTLERİ

Raporda inovasyon performansının 32 farklı ölçüte göre belirlendiği ifade edildi. Bu ölçütler arasında araştırma ve geliştirme yatırımları, patent başvuruları, bilimsel yayınlar, eğitim ve teknoloji transferi gibi unsurlar yer alıyor. Her ülkenin bu ölçütlere göre değerlendirildiği rapor, inovasyon alanında yapılan çalışmaları kapsamlı bir şekilde analiz ediyor.

Türkiye’nin inovasyon performansında kaydettiği bu büyük artış, ülkenin Ar-Ge yatırımlarına verdiği önemin bir göstergesi. Son yıllarda yapılan yatırımlar, üniversite-sanayi iş birliği projeleri ve teknoparkların sayısındaki artış, Türkiye’nin inovasyon alanındaki başarısını pekiştirdi. Türkiye, bu stratejik adımlar sayesinde gelişmekte olan yenilikçiler arasında öne çıkmayı başardı.

AB VE KOMŞU ÜLKELERİN PERFORMANSI

Avrupa Komisyonu raporu, AB üye devletleri ve komşu ülkelerin inovasyon performanslarını karşılaştırmalı olarak sunuyor. 2023 ve 2024 yıllarındaki performansları değerlendirilen ülkelerin inovasyon kapasiteleri, renkli sütunlar ve dikey çubuklarla grafiksel olarak gösterildi. Bu kapsamlı analiz, ülkelerin inovasyon alanındaki ilerlemelerini ve gelecekteki potansiyellerini değerlendirmek için önemli bir kaynak oluşturuyor.

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