Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Türkiye'nin 2016'dan bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati (GMT+3) 2025'te de sürüyor; resmi değişiklik yok, 26 Ekim 2025'te saatler geri alınmayacak.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:00
Gözler resmi açıklamalara çevrilmişken, kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği tartışmaları yeniden alevlendi. Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken milyonlarca vatandaşın sorusu yine aynı: "Saatler geri alınacak mı?"

Sabit Yaz Saati Uygulaması ve 2025 Beklentisi

Türkiye, 2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati uygulamasıyla GMT+3 zaman diliminde bulunuyor. Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla başlatılan bu uygulama, özellikle sabah saatlerinin geç aydınlanması nedeniyle her kış tartışma konusu oluyor.

Mevcut durumda 2025 için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde ve ilgili açıklamalarda, saatlerin geri alınması beklenmiyor. Konuyla ilgili olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aksi yönde yeni bir açıklama da bulunmamaktadır.

26 Ekim 2025'te Türkiye'de Saat Değişikliği Olacak mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışma sürse de, mevcut karara göre 26 Ekim 2025 Pazar gecesi Türkiye'de saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bu nedenle dijital veya analog saatlerin ayarlanmasına gerek kalmayacak.

Coğrafi konum açısından ülke genelinin saatinin doğudaki meridyenlere göre belirlendiği belirtilirken, Iğdır saatinin (GMT+3) ulusal saat olarak kabul edildiği uygulama devam ediyor.

Avrupa ve Amerika'da Saat Değişecek

Türkiye sabit saat diliminde kalmaya devam ederken, birçok Avrupa ülkesi ve Kuzey Amerika'da kış saati uygulamasına geçilecek. Avrupa Birliği ülkeleri (Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya vb.) 26 Ekim 2025'i 27 Ekim 2025'e bağlayan gece saat 03:00'te saatlerini 1 saat geri alacak.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ise yaz saati uygulaması 2 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek ve saatler 1 saat geri alınacak.

Bu değişikliklerin ardından Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı yeniden şekillenecek. 26 Ekim itibarıyla Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda gibi Orta Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı 1'den 2 saate çıkacak. İngiltere (GMT) ile olan fark ise 2'den 3 saate yükselecek.

Özetle, 2025 yılında Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmesiyle ilgili resmi bir karar veya açıklama olmadığından, saatlerin geri alınması beklenmiyor.

