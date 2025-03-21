Türkiye, 2025'te 7 Milyondan Fazla Rus Turisti Ağırlamayı Bekliyor

Türkiye, bu yıl 7 milyondan fazla Rus turisti ağırlamayı bekliyor. Geçtiğimiz yıl 6,5 milyonu aşan ziyaret sayısıyla Rusya, turizm sektöründe lider konuma yükseldi. Sağlık turizmi de Rusların son dönemde talep gösterdiği alanlar arasında yer alıyor.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, "Bu yıl en az yüzde 10 artışla 7 ile 7,5 milyon arasında turistin geleceğini düşünüyoruz" dedi. (Emre Gürkan Abay/Moskova)

Ticaret Bakanlığından Yenilik: Liman Kapı Otomasyonu Sistemi

Ticaret Bakanlığı, gümrük giriş işlemlerini hızlandırmak için "Liman Kapı Otomasyonu Sistemi"ni hayata geçirdi. Mersin Limanı'nda pilot olarak geçen ay kullanılmaya başlanan sistem sayesinde, bir araç için rezervasyon kontrolü ve liman kapı giriş süresi ortalama 3 dakikadan 1 dakikaya kadar düştü. Sistemin diğer limanlara da yaygınlaştırılması hedefleniyor. (Seda Tolmaç/Ankara)

Otomotiv İhracatında Rekor!

Türkiye'nin Portekiz'e yaptığı ihracatta otomotiv sektörü öncülüğü yaparak rekor kırdı. Şubat ayında otomotiv endüstrisi 47,8 milyon dolarlık, çelik sektörü 31,9 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 20,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. (Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

Küresel Belirsizlik Altın Fiyatlarını Etkiliyor

Altın fiyatları, artan küresel belirsizlikler nedeniyle rekor arayışına devam ediyor. ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, "Ticaret ve gümrük tarifeleri konusundaki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini" belirtti. (Bahattin Gönültaş/Berlin)

Diğer gelişmeler arasında, petrol devlerinin karının 2024'te yüzde 20 düşmesi, Londra'daki Ramazan süslemeleri, Avrupa'da Nevruz kutlaması ve Suriye'de kültürel koruma çağrısı yer almakta. Ayrıca, Fransa'da intifada nedeniyle hapis cezası alan bir Filistin destekçisi yargılamasının siyasi olduğunu ifade etti.

Antalya'nın cimnastiğin kamp merkezi olma yolunda ilerlediği ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı'nın uluslararası organizasyonların önemine vurgu yaptığı haberler de dikkat çekiyor.

Down sendromlu Doğukan'ın iş hayatındaki başarısı ve bu süreçte annesinin de iş sahibi olmasından bahsedilirken, Ramazan bayramında yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı yapıldı.

Haberin devamı ve detaylar için Anadolu Ajansı'nı takip etmeye devam edin.