Türkiye, 2026'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak!

2025 yılında Hollanda'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Zirvesi'nin ardından, 2026 yılında Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Ukrayna'ya 40 Milyar Avro Değerinde Askeri Yardım

Bildirgede, NATO'nun Ukrayna'yı Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecinde desteklemeye devam edeceği ifade edildi. Müttefiklerin önümüzdeki yıl içinde Ukrayna'ya en az 40 milyar avro değerinde askeri yardım sağlamayı planladıkları belirtildi. Ayrıca, belirli koşullar yerine getirildiğinde Ukrayna'ya NATO'ya katılım daveti gönderileceği de teyit edildi.

Rusya'ya Yaptırımlar ve Çin'e Uyarılar

Bildirgede, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın tek sorumlusu olduğu vurgulandı ve Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi. Rusya'nın insan hakları ihlalleri ve savaş suçları konusundaki cezasız kalmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca, tüm ülkelere Rusya'ya Ukrayna'da herhangi bir yardım sağlamamaları çağrısında bulunuldu. Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin'e atıfta bulunularak, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran herkesi kınıyoruz." denildi.

Çin'in, Rusya'nın savaş çabalarına katkıda bulunduğu ve Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemik tehditler oluşturduğu belirtildi. Çin'in hızla büyüyen uzay yetenekleri ve nükleer cephaneliği konusundaki endişeler dile getirildi. Çin'e stratejik risk azaltma görüşmelerine katılma çağrısı yapıldı ve Rusya'ya verdiği tüm desteği sonlandırması istendi.

Terörle Mücadele Vurgusu

Bildirgede, terörle mücadelenin NATO'nun kolektif savunması açısından vazgeçilmez olduğu belirtildi. "Teröristler ve terör örgütlerinin ortaya koyduğu tehditlere ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Karadeniz Güvenliği

Bölgesel barış ve güvenliği desteklemek amacıyla Batı Balkanlar ile siyasi diyaloğun ve pratik işbirliğinin artırılacağı belirtildi. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne de atıfta bulunularak, müttefiklerin Karadeniz bölgesinin güvenliği, istikrarı ve seyrüsefer özgürlüğünü koruma çabalarına destek verildiği teyit edildi.