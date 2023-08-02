Türkiye 50 ülkenin arasında 49. oldu

LGBT haklarını destekleyen Avrupa ülkelerinin listesi yayınlandı. Listenin dikkat çeken detaylarından biri de Türkiye sıralaması oldu. Türkiye 50 ülke arasında sondan ikinci oldu.





50 ülkenin bulunduğu listede Türkiye 49.sırada son sırada ise Azerbaycan yerini aldı.

Listede ki ilk 3 ülke ise:

1)Malta

2)Danimarka

3)Belçika

Türkiye'nin LGBTİ toplumu son yıllarda siyasi gündemden düşmedi. İstanbul Sözleşmesi müzakereleri ile başlayan süreç, kendisini sık sık LGBT olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetinde devam ediyor.

İstanbul Saraçhane'deki 2022 toplantısında "Büyük Aile Platformu" adı altında birleşen sivil toplum kuruluşları grubu, ağırlıklı olarak "aileyi koruma" ve LGBTİ karşıtı faaliyetler yürütüyor.

Bu süreçle eş zamanlı olarak LGBTİ hareketinin kamuoyundaki görünürlüğü de azalmaktadır. Dünyada her haziran ayında düzenlenen onur yürüyüşlerine Türkiye'de 2015'ten bu yana izin verilmiyor. Bu yıl yasaklar sadece yürüyüş için değil, film gösterimi, piknik gibi etkinlikler için de geçerli.

