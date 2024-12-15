Türkiye, 7.621 Suriyeliyi Ülkelerine Gönderdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüş süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 9-13 Aralık tarihleri arasında Türkiye'den toplam 7.621 Suriyeli'nin vatanlarına geri döndüğünü bildirdi.

Bu geri dönüşler, Suriye'de sağlanan güvenlik ve istikrar ile doğrudan ilişkilidir. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Bu durum, dünya genelinde yaşanan mülteci sorunları ve göç hareketlilikleri açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.