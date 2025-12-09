Türkiye AARIENEA'da İlk Kez Başkanlığa Seçildi

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarım diplomasisinde önemli adım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği (AARIENEA) bünyesinde ilk kez başkanlık görevine seçildiğini resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Yumaklı, paylaşımında Türkiye'nin tarım diplomasisinde yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, birlikte tarımsal araştırma yapan ve yeni teknolojiler ile üretim teknikleri geliştiren kuruluşların ülkemiz liderliğinde faaliyet göstereceğini ifade etti.

Bakan'ın paylaşımından ilgili bölüm şöyle:

"Tarım diplomasisinde Türkiye’den önemli bir adım daha. Ülkemiz, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği’nde (AARIENEA) ilk kez başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."

BAKAN YUMAKLI, RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI