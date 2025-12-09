DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Türkiye AARIENEA'da İlk Kez Başkanlığa Seçildi

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildiğini ve tarımsal araştırmaların Türkiye liderliğinde yürütüleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:53
Türkiye AARIENEA'da İlk Kez Başkanlığa Seçildi

Türkiye AARIENEA'da İlk Kez Başkanlığa Seçildi

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarım diplomasisinde önemli adım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği (AARIENEA) bünyesinde ilk kez başkanlık görevine seçildiğini resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Yumaklı, paylaşımında Türkiye'nin tarım diplomasisinde yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, birlikte tarımsal araştırma yapan ve yeni teknolojiler ile üretim teknikleri geliştiren kuruluşların ülkemiz liderliğinde faaliyet göstereceğini ifade etti.

Bakan'ın paylaşımından ilgili bölüm şöyle:

"Tarım diplomasisinde Türkiye’den önemli bir adım daha. Ülkemiz, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği’nde (AARIENEA) ilk kez başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."

BAKAN YUMAKLI, RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

BAKAN YUMAKLI, RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası
7
Antalya'da motosiklet-kamyon kazası: 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi