Türkiye, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Davet Edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Türkiye'nin katılımı bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu davetin olumlu karşılandığını belirterek, "AB'nin Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmek istediğini gösteriyor," dedi.

İleri Dönüşüm Beklentisi

Keçeli, AB'nin 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarını gözden geçirmesi için bu davetin bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin belirli konularla ilgili somut adımlar atması gerektiğini ifade etti:

Katılım sürecinin canlandırılması

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Vize serbestisi sürecinin ilerletilmesi

Stratejik işbirliği alanlarında diyalogların yeniden faaliyete geçirilmesi

Gymnich Toplantıları ve Önemi

Gymnich toplantıları, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının güncel uluslararası meselelerde serbestçe fikir alışverişinde bulunmaları için düzenleniyor. Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra katılacağı bu toplantılar, AB'nin dış politika hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması için kritik öneme sahip.

Keçeli, AB ile ilişkilerin sürekli, sistemli bir zemin üzerinde güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu toplantıların sağlıklı bir diyalog için başlangıç olabileceğini kaydetti.