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Türkiye-AB İlişkileri: Genel İşler Konseyi Toplantısının Sonuç Bildirisi

AB, Türkiye ile ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğine dayalı bir ilişki kurma isteğini yineledi, Kıbrıs ve dış politika konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:41
Türkiye-AB İlişkileri: Genel İşler Konseyi Toplantısının Sonuç Bildirisi

AB Genel İşler Konseyi'nden Türkiye Açıklaması

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerle olan ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Türkiye ile işbirliğine dayalı, aşamalı ve orantılı bir ilişki kurma isteğini tekrar dile getirdi. Brüksel'de gerçekleştirilen AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının son toplantısında, Türkiye'nin durumu detaylı bir şekilde ele alındı.

Doğu Akdeniz ve Türkiye ile İlişkiler

Yapılan toplantının sonucunda yayımlanan bildirgede, Doğu Akdeniz'de istikrarlı bir ortamın teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye ile işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekilerek, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve dış politika konularında diyalogların artırılması için atılan adımlar olumlu karşılandı. Ayrıca, Türkiye ile katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiği, yeni fasılların açılmasının gündemde olmadığı belirtildi.

Kıbrıs Çözümü Üzerine Vurgular

Bildiride Türkiye'nin yapıcı angajmanı ile işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği değerlendirmesi yer aldı. AB, Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde çözüm beklediğini ifade ederek, Türkiye'nin barışçıl çözüm çabalarına destek vermesinin önemine vurgu yaptı.

Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Eleştirileri

Bildiride Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanındaki durumu da eleştirildi. İfade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi konularda sorunlar olduğu, Türkiye'nin AB'nin ortak dış politikası ile düşük düzeyde uyum sağladığı kaydedildi. Türkiye'nin dış politika öncelikleri ile AB'nin çatıştığı ve bunun çözülmesi gerektiği belirtildi.

Göç ve Türkiye'nin Rolü

Toplantıda, 18 Mart 2016'da yapılan mutabakatın halen geçerliliğini koruduğu vurgulandı ve Türkiye'nin mülteci konusundaki çabaları takdir edildi. Ayrıca, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının uygulanmasına yönelik adımlarının olumlu bulunduğu ifade edildi. Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki rolü de dikkat çekici olarak değerlendirildi.

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