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Türkiye-AB İlişkileri: TBMM'de Kritik Görüşme

TBMM'de Türkiye-AB ilişkileri kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. İsmail Emrah Karayel ve Isabel Wiseler-Lima bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:14
Türkiye-AB İlişkileri: TBMM'de Kritik Görüşme

TBMM'de Türkiye-AB Görüşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Türkiye Gölge Raportörü Isabel Wiseler-Lima ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Karayel, Wiseler-Lima'yı TBMM'de ağırlayarak, iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için atılan adımları değerlendirdi.

Karayel'in Değerlendirmesi

Karayel, Wiseler-Lima'nın karma komisyona düzenlediği ziyaretin yanı sıra, TBMM'deki diğer ziyaretlerinin Türkiye-AB ilişkileri açısından faydalı olacağına inandığını belirtti. Ayrıca, önceki görüşmelerin verimliliği üzerine vurguda bulunarak, bu görüşmenin de olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Wiseler-Lima'nın Açıklamaları

Wiseler-Lima, TBMM'de farklı partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek bu temsilcilerin görüşlerini almanın önemini vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun Gölge Raportörü olarak rapor hazırlama çalışmalarına katkıda bulunduğuna dikkat çeken Wiseler-Lima, bu görüşmelerin raporun hazırlanmasına önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

Wiseler-Lima, görüşmeler hakkında, "Oldukça canlı, ilginç ve kapsamlı görüşmeler yapıyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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