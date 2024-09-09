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Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem: Varhelyi'nin Umut Dolu Mesajı

AB Komisyonu'nun Varhelyi, Türkiye ile ilişkileri canlandırmak için beklentilerini ve stratejilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:08
Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem: Varhelyi'nin Umut Dolu Mesajı

Türkiye-AB İlişkileri İçin Umut Verici Mesajlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli açıklamalarda bulundu. Budapeşte'de düzenlenen "Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası için Parlamentolar Arası Konferans"ta konuşan Varhelyi, Türkiye ile iletişim kurarak ilişkileri yeniden canlandırma çabası içinde olduklarını belirtti.

Yüksek Düzeyli Diyalog ve Modernizasyon Süreci

Varhelyi, "İlk adımlara ve Türkiye tarafındaki ilerlemeye dayanarak, daha fazla yüksek düzeyli diyalog, Avrupa Yatırım Bankasının kademeli olarak yeniden devreye girmesi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun tartışılması için adımlar atılabilir. Tüm bunların yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Genişleme Sürecinin Önemi

AB'nin yeni yönetiminde genişleme konusunun bir öncelik olması gerektiğini ifade eden Varhelyi, mevcut jeopolitik durumu göz önünde bulundurarak genişlemenin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. "Genişleme olmadan Avrupa'nın barışı, refahı, güvenliği söz konusu olamaz." dedi.

İlk Temas ve Gelecek Adımlar

Varhelyi, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına yeniden davet edilmesine dikkat çekti ve bu çerçevede Türk Dışişleri Bakanı ile produktif bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sonuç olarak, Varhelyi’nin açıklamaları, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir iletişim ve işbirliği döneminin kapılarını aralıyor.

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