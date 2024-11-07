Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşti

Brüksel'de Kritik Toplantı

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlık Divanı Toplantısı, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili ve KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, CHP Eskişehir Milletvekili ve KPK Eş Başkan Yardımcısı Jale Nur Süllü, MHP Konya Milletvekili ve KPK Eş Başkan Yardımcısı Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı katıldılar.

Avrupa Parlamentosu Temsilcileri

Avrupa Parlamentosu tarafını ise AB-Türkiye KPK Delegasyonu Başkanı ve AP Milletvekili Emmanouil Kefaloggiannis ile Başkan Yardımcıları Joanna Scheuring-Wielgus ve Melissa Camara temsil etti.

Görüşülen Konular

Toplantıda, gelecek dönem gerçekleştirilecek 81. KPK toplantısının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Önceki Toplantı

KPK'nin daha önceki toplantısı ise 19-20 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmişti.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlık Divanı Toplantısı, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) yapıldı. AP binasında düzenlenen toplantıya, AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (fotoğrafta), ve beraberindeki heyet katıldı.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlık Divanı Toplantısı, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) yapıldı. AP binasında düzenlenen toplantıya, AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (fotoğrafta), ve beraberindeki heyet katıldı.