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Türkiye, AB'nin Deniz Planlama Çalışmalarına Sert Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarının Türkiye'nin haklarını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:22
Türkiye, AB'nin Deniz Planlama Çalışmalarına Sert Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına yönelik sert bir tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, bu çalışmaların Türkiye'nin haklarını ihlal etmesine müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde

Bakanlığın yayımladığı yazılı açıklamada, Ege ve Akdeniz için kullanıldığı belirtilen haritaların Türkiye bakımından yok hükmünde olduğu ve bu haritaların fiilen veya hukuken bir sonuç doğurmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin Hakları Korunacak

Açıklamada, Türkiye'nin AB'nin çalışmalarıyla ilgili süreci yakından takip ettiği ve Ege ve Akdeniz'deki haklarının korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yaptığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, tüm tedbirlerin alındığını da vurguladı.

AB'nin Rolü Eleştirildi

Yapılan açıklamada, egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığına dikkat çekildi. AB'nin bu tür girişimlere taraf olduğunun sorunların çözümünü zorlaştırdığı kaydedildi.

Deniz Yetki Alanlarına Dikkat

Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilemeyeceği ifade edilen açıklamada, bu tür girişimlerin, Ege sorunlarının kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma çabalarına zarar vereceği vurgulandı.

Samimi ve Kapsamlı Yaklaşım Önerisi

Sorunların çözümünde uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temellerinin benimsenmesi gerektiği dile getirildi. Dışişleri Bakanlığı, yaşanan sürecin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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