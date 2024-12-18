Türkiye, AB'nin Genişleme Raporunu Değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecine ilişkin hazırladığı yıllık raporun sonuçlarını değerlendirerek, Türkiye'nin aday ülke statüsü ve kilit rolüne yapılan vurgunun "doğru ve gerçekçi" bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

AB Genel İşler Konseyi'nin Yıllık Raporu

Bakanlık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, AB Genel İşler Konseyi'nin kabul ettiği yıllık raporun önemli noktalarına değinilerek, "Özellikle, Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye geri dönüşünü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik alandaki gelişmelerinin ve Gümrük Birliği'ni düzenleyen ticari sorunlara yönelik atılan olumlu adımların dikkat çektiği belirtildi.

Doğu Akdeniz ve Rusya-Ukrayna Girişimleri

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması yönündeki Türkiye'nin çabalarının ve Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki girişimlerinin önemine de vurgu yapılan açıklamada, "Bu durum, dürüst bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Ancak, Türkiye, AB'nin iç siyasi dinamikleri konusundaki değerlendirmelerini reddetti ve bunların nesnellikten uzak ve tek taraflı bir görüşle kaleme alındığını vurguladı.

Türkiye ve Kıbrıs Sorunu

Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) görüşlerinin gerçeklerle bağdaşmadığı belirtilerek, "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygıları göz ardı edilmiştir" ifadesi yer aldı. Ayrıca, AB'nin Kıbrıs Rum tarafının sözcülüğünü yapmasının, Ada'da çözüme ulaşılmasının önündeki en büyük engel olduğu hatırlatıldı.

AB Üyeliği ve Gelecek Vizyonu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedef olduğunu ve bu hedef doğrultusunda AB'nin, ülkenin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koyması gerektiğini kaydetti. Bu çerçevede, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Konseyi kararının tamamen kaldırılmasının beklendiğinin altı çizildi.

Ayrıca, enerji, ulaştırma ve siyasi alanlarda Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının 2025 yılı içinde gerçekleştirilmesi için çağrıda bulunuldu ve Türkiye-AB ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.