DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,68 0,05%
ALTIN
2.965,49 0,35%
BITCOIN
3.646.545,4 2,52%

Türkiye, AB'nin Genişleme Raporunu Değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin genişleme raporunda Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldığını memnuniyetle karşıladı, iç siyasi değerlendirmeleri ise reddetti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:07
Türkiye, AB'nin Genişleme Raporunu Değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecine ilişkin hazırladığı yıllık raporun sonuçlarını değerlendirerek, Türkiye'nin aday ülke statüsü ve kilit rolüne yapılan vurgunun "doğru ve gerçekçi" bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

AB Genel İşler Konseyi'nin Yıllık Raporu

Bakanlık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, AB Genel İşler Konseyi'nin kabul ettiği yıllık raporun önemli noktalarına değinilerek, "Özellikle, Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye geri dönüşünü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik alandaki gelişmelerinin ve Gümrük Birliği'ni düzenleyen ticari sorunlara yönelik atılan olumlu adımların dikkat çektiği belirtildi.

Doğu Akdeniz ve Rusya-Ukrayna Girişimleri

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması yönündeki Türkiye'nin çabalarının ve Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki girişimlerinin önemine de vurgu yapılan açıklamada, "Bu durum, dürüst bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Ancak, Türkiye, AB'nin iç siyasi dinamikleri konusundaki değerlendirmelerini reddetti ve bunların nesnellikten uzak ve tek taraflı bir görüşle kaleme alındığını vurguladı.

Türkiye ve Kıbrıs Sorunu

Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) görüşlerinin gerçeklerle bağdaşmadığı belirtilerek, "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygıları göz ardı edilmiştir" ifadesi yer aldı. Ayrıca, AB'nin Kıbrıs Rum tarafının sözcülüğünü yapmasının, Ada'da çözüme ulaşılmasının önündeki en büyük engel olduğu hatırlatıldı.

AB Üyeliği ve Gelecek Vizyonu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedef olduğunu ve bu hedef doğrultusunda AB'nin, ülkenin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koyması gerektiğini kaydetti. Bu çerçevede, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Konseyi kararının tamamen kaldırılmasının beklendiğinin altı çizildi.

Ayrıca, enerji, ulaştırma ve siyasi alanlarda Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının 2025 yılı içinde gerçekleştirilmesi için çağrıda bulunuldu ve Türkiye-AB ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Ciddiyetle Tedavi Altında
2
Ardahan'da Sürücülere Çorba İkramı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
3
ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok Davasında 10 Ocak'ta Sözlü Savunmaları Alacak
4
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı
5
Türkiye, AB'nin Genişleme Raporunu Değerlendirdi
6
Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
7
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı