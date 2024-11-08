Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Geliştiren Etkinlik New York'ta Gerçekleştirildi

New York'ta Ticari İlişkileri Güçlendiren Etkinlik

Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), Türkiye ile ABD arasındaki ticari bağlantıları geliştirmek ve fırsatları değerlendirmek amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, New Jersey Ticaret ve Sanayi Derneği (CIANJ) işbirliğiyle Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, TACCI Başkanı Ali Koçak ve CIANJ Başkanı Anthony Russo gibi önemli katılımcılar katıldı. Ayrıca birçok ticaret odasından temsilciler, ateşeler, bürokratlar ve iş insanları da etkinlikte yer aldı.

Bilgi Alışverişi ve İşbirlikleri

Katılımcılar, iş dünyası ile kamu kurumları arasındaki bilgi alışverişini güçlendirme fırsatı buldular. Etkinlikte TACCI ve CIANJ arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

TACCI Başkanı Koçak'ın Mesajları

TACCI Başkanı Ali Koçak, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti. Koçak, bu ilişkilerin geliştirilmesi ve daha fazla ortaklık kurulması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle, iş insanlarını TACCI ile bağlantı kurmaya davet etti.

CIANJ Başkanı Russo'nun Yorumları

CIANJ Başkanı Anthony Russo, etkinlikte birçok farklı ülkeden katılımcıyla tanışma fırsatı bulduğunu belirterek, iş yapmanın evrensel bir dil olduğunu vurguladı. Russo, ilişkilerin ve işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Etkinlik, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.