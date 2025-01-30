Türkiye, ABD Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz'' ifadesi kullanıldı.

Uçak ve Helikopterin Çarpışması

Olay, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında meydana geldi. 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter arasında gerçekleşen çarpışma sonucunda her iki hava aracı Potomac Nehri'ne düştü.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Yetkililer, kazadan sonra 28 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ve kurtulan kimse olmadığını düşündüklerini ifade etti.