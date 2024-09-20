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Türkiye Acil Tıp Derneği 'Afet Okulu' Projesi ile Acil Tıp Eğitimine Yeni Bir Boyut Kazandırıyor

Acil tıp uzmanlarına yönelik 'Afet Okulu' eğitimleri, Türkiye genelinde 10 ilde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:24
Türkiye Acil Tıp Derneği 'Afet Okulu' Projesi ile Acil Tıp Eğitimine Yeni Bir Boyut Kazandırıyor

Türkiye Acil Tıp Derneği Yeni Bir Eğitim Projesine İmza Attı

Türkiye Acil Tıp Derneği, deprem sonrası acil sağlık müdahale deneyimlerini paylaşmak amacıyla 'Afet Okulu' projesini başlattı. İstanbul'da gerçekleştirilen ilk eğitim, acil tıp uzmanlarının katılımıyla yapıldı.

Proje Kapsamında İlk Eğitim İstanbul'da Gerçekleştirildi

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, projenin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başladığını belirtti. Erbil, "Bu eğitimleri Türkiye’nin 10 iline götüreceğiz. Her ilde ayrı ayrı yapılacak. Üç yıllık bir proje şekline planladık" dedi.

Afet Yönetiminde Deneyim Paylaşımı

Doç. Dr. Erbil, afet deneyimlerini, öncelikle acil tıp uzmanları ve doktorlarla paylaşacaklarını vurgularken, "Kahramanmaraş’taki afet bölgesinde yaşanan acıları gördük ve bu durumu güçlendirmek istiyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Teorik ve Pratik Eğitim İçerikleri

Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Funda Karbek Akarca, afet yönetimi için kapsamlı bir kurs oluşturduklarını ve bu kurs ile hem teorik hem de pratik bilgilerin acil tıp uzmanlarıyla paylaşılacağını söyledi. Ayrıca, 'afete dair güncel literatürü' uzmanlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Afet Okulu, Türkiye Genelinde Sürekle Gelişecek

Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Komisyonu Temsilcisi Prof. Dr. Serkan Yılmaz, 'Afet Okulu'nun Türkiye çapında gelişim göstererek devam edecek bir proje olduğunu ifade etti.

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