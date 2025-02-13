Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de 7 Madde ile Gelişiyor

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretim programları, hakim ve savcı yardımcıları için Bakanlık ile, hakim ve savcılar için Hakimler ve Savcılar Kurulu ile işbirliği içinde hazırlanacak yıllık eğitim planları dahilinde düzenlenmesi öngörülüyor.

Yıllık eğitim planı ile eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında yüksek mahkemeler ve hukuk fakülteleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak. İhtiyaç duyulması halinde, yıllık eğitim planı haricinde eğitim ve öğretim programları, seminer, sempozyum, konferans gibi etkinlikler de düzenlenebilecek.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda, avukatlar, noterler ve hukuk alanında çalışan kamu personeli gibi kişilere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi planlanıyor. Bu programlar, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşılması amacıyla, yabancı yargı mensuplarına yönelik eğitim programları da yurt içinde veya yurt dışında düzenlenebilecek.

Akademi, hakim ve savcılara yönelik uzmanlık ve sertifika programları ile avukatlar ve noterler için de sertifika programları düzenleyebilecek. Yatılı tesisler de kurulması planlanan akademinin gelirleri, genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınacak ücretler ve diğer kaynaklardan sağlanacak.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılar için eğitim programları ücretsiz olacak, diğer hizmetler ise ücretli olarak sunulacak. Akademinin denetimi, adalet müfettişlerince gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde Tartışmalar Yaşandı

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kanun teklifini eleştirerek, "Derece yaptığı halde hakimlik mülakatından elendiği için intihar eden Mert'in 40'ı bile çıkmadan, hakimlik kurasında Erdoğan'a akrabalarını tanıştırıp şov yapanların teklifini görüşüyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise 30 Ocak'taki kura törenine katıldığını belirterek, "Bu gençler, başarısıyla hak ettikleri yerlerde görev yapacaklar. Onların bu başarıları, kimse tarafından gölgelemeyecek kadar değerlidir." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, teklifin 17'nci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından toplantı, saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.