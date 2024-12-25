Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşülüyor

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifinin görüşmelerine başladı. Komisyonun başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel yürütüyor. Yüksel, Akademi'nin Adalet Teşkilatının özgün ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Hakim ve Savcıların Yetiştirilmesi Hayati Önem Taşıyor

Yüksel, nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti ve Türkiye Adalet Akademisi'nin bu konudaki rolünün vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Teklifin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler de içerdiğini hatırlatan Yüksel, teklifin 30 maddeden oluştuğunu aktardı.

Akademi Yapısı ve Eğitim Programları

Cüneyt Yüksel, teklifin, Akademik Teşkilatın Başkanlık ve Eğitim Kurulu olarak iki ana organdan oluşacağını açıkladı. Ayrıca, Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Bu merkeze; meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar ders verebilecektir.

Bağımsız Yargı İçin Önemli Adımlar

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, teklifin %strong%bağımsız ve tarafsız yargı sistemini güçlendireceğini vurguladı. Alparslan, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirdikleri yeni uygulamaları anımsattı.

Mesleki Eğitim ve Denetim Süreçleri

Alparslan, hakim ve savcı adaylığının kaldırıldığını ve hakim ve savcı yardımcılarının tecrübeli meslektaşlarıyla birlikte yetiştirileceğini belirtti. Teklifin, Türkiye Adalet Akademisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemeleri içerdiğini aktaran Alparslan, eğitim merkezlerinin Akademi merkezi dışında da kurulabileceğini kaydetti.

Komisyondaki Tartışmalar ve Muhalefet Görüşleri

Komisyonda muhalefet partilerinden milletvekillerinin, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açma önerileri görüşüldü. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve teklifin geri çekilmesi gerektiğini ifade etti. Diğer muhalefet temsilcileri de benzer görüşleri dile getirdi.

Öte yandanMHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklifin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirterek, Türkiye Adalet Akademisi'nin önemli görevler üstlendiğini vurguladı.