DOLAR
35,19 0%
EURO
36,63 0,19%
ALTIN
2.960,73 -0,06%
BITCOIN
3.473.546,51 -1,43%

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni düzenlemelerle eğitim ve araştırma kapasitesini artıracak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 20:06
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda Kabul Edildi

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifin kabulü ile birlikte, Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Anayasa Mahkemesi'nin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi nedeniyle bazı düzenlemelere gidileceği belirtiliyor.

Akademi Yapısı ve Eğitim Faaliyetleri

Önerilen kanun teklifi, Türkiye Adalet Akademisi’nin Başkanlık ve Eğitim Kurulu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacağını belirtiyor. Akademi, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri kurarak, eğitim faaliyetlerini daha etkin hale getirecek.

Ayrıca, hakim ve savcı yardımcılarına, hakim ve savcılara yönelik eğitim planları hazırlayacak ve uygulayacak olan Akademi, talep eden noterler ve avukatlar için de eğitim programları düzenleyecek.

Hukuk Araştırmaları Merkezi

Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcıların uzmanlaşmasını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumları ile ortak programlar geliştirecek. Merkez, ayrıca hukuk ve adalet alanındaki gelişmeleri takip ederek, bilimsel araştırmalar yapacak.

Akademi Başkanlığının Görevleri

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ve daire başkanlıkları ile teşkilatlanacak. Başkanlık, eğitim müfredatını hazırlamak, eğitim ve öğretim standartlarını belirlemek gibi birçok önemli görev üstlenecek.

Yıllık Eğitim Planları ve Etkinlikler

Meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile işbirliği içinde düzenlenecek. Yıllık eğitim planları da ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda oluşturulacak.

Denetim ve Yatılı Tesisler

Akademinin denetimi, adalet müfettişleri tarafından yapılacak. Ayrıca, eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanacak kişilere yönelik yatılı tesisler kurulacak.

Teklifin kabulünün ardından, Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, milletvekillerine teşekkür ederek, teklifin önemli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mozambik'te Güvenlik Açığı: Hapishaneden Çok Sayıda Mahkum Firar Etti
2
Lübnan'da Savaş Mühimmatının Patlaması: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
IKBY Başkanı Barzani'den Azerbaycan'a Dayanışma Mesajı
4
Suriye'de Halep Protestoları: Ölümler ve Yaralanmalar Yaşandı
5
İstanbul'da Okul Spor Kulüpleri Ligi'nin İkinci Sponsorluk Anlaşması İmzalandı
6
Esenyurt'ta Kamyonet Otobüs Durağına Çarptı: 3 Yaralı
7
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran Cinayeti Davası Hakkında Önemli Açıklama

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek