Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda Kabul Edildi

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifin kabulü ile birlikte, Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Anayasa Mahkemesi'nin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi nedeniyle bazı düzenlemelere gidileceği belirtiliyor.

Akademi Yapısı ve Eğitim Faaliyetleri

Önerilen kanun teklifi, Türkiye Adalet Akademisi’nin Başkanlık ve Eğitim Kurulu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacağını belirtiyor. Akademi, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri kurarak, eğitim faaliyetlerini daha etkin hale getirecek.

Ayrıca, hakim ve savcı yardımcılarına, hakim ve savcılara yönelik eğitim planları hazırlayacak ve uygulayacak olan Akademi, talep eden noterler ve avukatlar için de eğitim programları düzenleyecek.

Hukuk Araştırmaları Merkezi

Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcıların uzmanlaşmasını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumları ile ortak programlar geliştirecek. Merkez, ayrıca hukuk ve adalet alanındaki gelişmeleri takip ederek, bilimsel araştırmalar yapacak.

Akademi Başkanlığının Görevleri

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ve daire başkanlıkları ile teşkilatlanacak. Başkanlık, eğitim müfredatını hazırlamak, eğitim ve öğretim standartlarını belirlemek gibi birçok önemli görev üstlenecek.

Yıllık Eğitim Planları ve Etkinlikler

Meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile işbirliği içinde düzenlenecek. Yıllık eğitim planları da ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda oluşturulacak.

Denetim ve Yatılı Tesisler

Akademinin denetimi, adalet müfettişleri tarafından yapılacak. Ayrıca, eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanacak kişilere yönelik yatılı tesisler kurulacak.

Teklifin kabulünün ardından, Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, milletvekillerine teşekkür ederek, teklifin önemli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.