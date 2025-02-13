Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Yasalaştı

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış oldu. Bu kanun, Anayasa Mahkemesi'nin 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etmesi sebebiyle bazı düzenlemeleri de beraberinde getiriyor.

Akademinin Yapısı ve Görevleri

Türkiye Adalet Akademisi, Başkanlık ve Eğitim Kurulundan oluşacak. Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin kurulacağı akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayıp uygulayacak.

Akademi, noterler, avukatlar ve uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları da hazırlayacak. Hukuk ve adalet alanında araştırma ve bilimsel çalışmalar yaparak uluslararası gelişmeleri takip edecektir.

Eğitim Faaliyetleri ve İşbirlikleri

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Başkanın önerisi ve Adalet Bakanı'nın kararıyla eğitim merkezleri kurulabilir. Türkiye Adalet Akademisi, uzmanlık ve sertifika programlarının yanı sıra kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar da düzenleyecek, ayrıca bilgi bankası ve kütüphane oluşturacaktır.

Akademi Başkanlığı ve Eğitim Kurulu

Akademi Başkanlığı, başkan ve daire başkanlığı şeklinde yapılandırılacak. 18 kişiden oluşan Eğitim Kurulu ise Adalet Bakanı'nın başkanlığında oluşturulacak. Eğitimin etkinliği ile ilgili strateji ve hedefleri belirleyecek olan Eğitim Kurulu, ayrıca yıllık eğitim planlarını onaylayacak.

Hukuk Araştırmaları Merkezi

Akademi içerisinde bir Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Bu merkez, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların uzmanlaşmasına katkı sağlamak için yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapacak, araştırmalar gerçekleştirerek eğitim faaliyetlerine katkıda bulunacaktır.

Akademide Atama ve Eğitim Uygulamaları

Meslektaşlardan, hakim ve savcıların yanı sıra öğretim elemanları olarak da yönetici atamalarını Adalet Bakanı yapacaktır. Eğitim programları, Bakanlık ve Hakimler ve Savcılar Kurulu işbirliği ile düzenlenecek.

Finansal Destek ve Denetim

Akademinin mali kaynakları arasında hazine yardımları, eğitim ücretleri ve bağışlar yer alırken, hakim ve savcılar için düzenlenecek eğitimler ücretsiz olacaktır. Denetim adalet müfettişleri tarafından yapılacaktır.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Kanunun kabul edilmesinin ardından, TBMM Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması'nın görüşmelerine geçti. TBMM Genel Kurulu, aldığı karar gereği yarın çalışmayacaktır.