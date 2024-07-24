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Türkiye, Aden Körfezi'nde Birleşik Görev Kuvveti Komutasını Üstlendi

Türkiye, CTF-151 komutasını Brezilya'dan devralarak deniz haydutluğuna karşı mücadelesini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:22
Türkiye, Aden Körfezi'nde Birleşik Görev Kuvveti Komutasını Üstlendi

Türkiye, Birleşik Görev Kuvveti Komuta Görevini Devraldı

Türkiye, Aden Körfezi'nde deniz haydutluğuna karşı oluşturulan Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komutasını Brezilya'dan devraldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bu yönetim değişikliğinin Bahreyn'in başkenti Manama'daki Birleşik Deniz Kuvvetleri (Combined Maritime Forces-CMF) Karargahında gerçekleştiği belirtildi.

Komuta Görevinde Türkiye'nin Rolü

MSB, CTF-151’in daha önce Türkiye tarafından 6 kez başarıyla yürütüldüğünü hatırlattı. Açıklamada, bu dönem boyunca deniz güvenliğine önemli katkılar sağlandığı vurgulandı. Türkiye, 24 Temmuz 2024 ile 22 Ocak 2025 tarihleri arasında CTF-151 komuta görevini 7. kez üstlenecek.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik çalışmalarını ve deniz ticaretini koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir.

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