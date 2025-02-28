Türkiye-Afrika Medya Forumu: Küresel Medya İlişkileri Yeniden Şekillendiriliyor

Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda Önemli Tartışmalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu", Türkiye'nin Afrika'ya yönelik medya ilişkilerini geliştirme amacını taşıyor. Forumda, Türkiye'nin küresel medyanın Afrika'ya dair olumsuz bakış açısını tersine çevirdiği vurgulandı.

Moderotörlüğünü Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Afrika Genel Müdürü Elif Çomoğlu'nun üstlendiği panelde, Türkiye-Afrika ilişkilerinde medya ve iletişim ekosisteminin güçlendirilmesi tartışıldı. SETA Dış Politika DirektörlüğüTunç Demirtaş, Türkiye'nin medyanın önemli bir araç olduğuna dikkat çekerek, her Afrika ülkesiyle kurulan iletişim bağlarının altını çizdi.

Yeni Bir Afrika Anlatısına İhtiyaç Var

Demirtaş, Afrika kıtasındaki savaş, kriz, açlık ve yoksulluk gibi geleneksel algıların yerine yeni bir hikaye ve kazan-kazan politikaları çerçevesinde Türkiye perspektifinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin TRT ve AA'nin sahada etkin bir şekilde çalıştığını belirterek, TRT Tabii gibi dijital platformların da önemine vurgu yaptı.

Yerel Dinamiklerin Önemi

Demirtaş, her Afrika ülkesi için ayrı ayrı dinamiklerin bulunduğunu ve Türkiye'nin bu dinamiklere büyük bir özen gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Türk dizilerinin Afrika'da büyük bir izleyici kitlesine sahip olduğunu söyleyerek, dizilerin yerel kültür ve hassasiyetlere göre hazırlanmasının önemine değindi.

Küresel Medyanın Yanılgıları

Küresel medyanın, Afrika'yı krizler ve savaşlar üzerinden değerlendirdiğini belirten Demirtaş, Türk medyasının bu yanılgıyı fırsata çevirebileceğini söyledi. TRT Afrika Haberleri Programı yapımcısı Gladys Njoroge ise, Afrika'nın sesinin daha fazla duyulmasına yönelik çabalarına dikkat çekti.

İşbirliğine Açık Olmalıyız

Al Jadid News'den El Moustapha El Bou, Türkiye'nin kıtaya yönelik kalkınmacı yaklaşımının önemini vurgulayarak, bu bakış açısının medyanın yanı sıra diğer alanlarda da geliştirileceğini ifade etti. Al-Ahdath Al-Maghribia'nın müdürü Jilali Benhalymah, Türkiye ile Kuzey Afrika arasındaki medya ilişkilerinin geliştirileceğini belirtti.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Anadolu Ajansı Afrika Haberleri Müdürü Gökhan Kavak, Afrika ülkelerindeki deneyimlerini paylaşarak, kıtanın iletişim dinamiklerinin zenginliğine dikkat çekti. Akıllı telefon teknolojisi ile gençlerin küresel sistemle daha iyi entegre olma şansının yaratıldığını belirtti.

Türkiye-Afrika medyası, gelecekte daha fazla etkileşim ve işbirliği ile uluslararası arenada önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Forumu’nda “Türkiye-Afrika İlişkilerinde Medya ve İletişim Ekosisteminin Güçlendirilmesine Dair Tartışmalar” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele katılan SETA Dış Politika Direktörlüğünden Dr. Tunç Demirtaş, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Forumu’nda “Türkiye-Afrika İlişkilerinde Medya ve İletişim Ekosisteminin Güçlendirilmesine Dair Tartışmalar” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele katılan SETA Dış Politika Direktörlüğünden Dr. Tunç Demirtaş, konuşma yaptı.