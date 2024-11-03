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Türkiye-Afrika Ortaklığı: Hakan Fidan'dan Vurgu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika ilişkilerini geliştirmenin önemini ve uluslararası sorunlara Afrikalı çözümler bulmak gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:01
Türkiye-Afrika Ortaklığı: Hakan Fidan'dan Vurgu

Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de yapılan Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerini geliştirme arzusunu dile getirerek, "Bu kıtanın zenginliklerini azaltmak değil, artırmak istiyoruz. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Ortaklık Çabaları ve Hedefler

Fidan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık ve karşılıklı fayda anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı. "Geliştirdiğimiz projelerin Afrika'ya kalıcı ve sürdürülebilir katkılar sağlamasını amaçlıyoruz," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika'da 44 büyükelçiliği ve 6 başkonsolosluğu olduğunu belirtti.

Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Fidan, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin önemli ölçüde arttığını belirterek, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan toplam ticaretin 2023'te 35 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türk şirketlerinin Afrika'da yürüttüğü projelerin toplam değerinin 85 milyar doları geçtiğini belirtirken, gelecekte yeni fırsat alanlarının keşfedileceğinin de altını çizdi.

Dördüncü Türkiye-Afrika Zirvesi Planları

Fidan, 2026 yılında düzenlenmesi planlanan Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi için hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Ayrıca, Afrika Birliği ile işbirliği içerisinde çeşitli faaliyetlerin hayata geçirileceğini belirtti.

Güvenlik ve İnsani Yardım Çabaları

Bakan Fidan, Afrika'daki çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını, Sudan'daki insani durumun ise dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. "Sudan'daki aç, biilaç, savunmasız insanların yardımına koşmamız gerekiyor," dedi.

Fidan, Türkiye'nin uluslararası düzeyde insani yardımların devam etmesi konusunda kararlı olduğunu ve çatışmaların sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

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