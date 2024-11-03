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Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı Sona Erdi

Cibuti'de düzenlenen konferans, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:57
Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı Sona Erdi

Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı

Cibuti'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın basın toplantısı, iki taraf arasındaki işbirliğini artırmak üzere gerçekleştirildi. Basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed bir araya geldi.

İşbirliği ve Koordinasyon Vurgusu

Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk, "Karşılaşılan zorlukları aşabilmemiz için işbirliği, koordinasyon ve dayanışmamızı artırmalıyız," diyerek, bu konunun özellikle İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde önem kazandığını belirtti.

Merzuk, "Bu süreç, Lübnan'ı da etkileyerek insanların büyük bir acı çekmesine neden olmaktadır. Bu ıstıraba son vermek için uluslararası düzeyde çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız," dedi.

Afrika ve Türkiye Arasındaki Ortaklığın Önemi

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Türkiye ve Afrika'nın 16 yıldır süregelen ortaklığının önemine değinerek, "Ortak eylem planımız, Afrika'nın 2063 gündemiyle uyumlu birçok alanda başarılar elde etmiştir. Bu alanlar arasında altyapı, eğitim, sağlık ve güvenlik bulunmaktadır," ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in ilkelerinin ihlal edildiğini aktararak, "Gazze'de yaşananlar bunun açık bir göstergesidir. Dünyanın büyük bir kısmı, özellikle Afrika, uluslararası ilişkilerde göz ardı ediliyor. Bu adaletsizliğe son vermeliyiz," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Ortak Çabalar

Bakan Mahmud Ali Yusuf ise, "Bu konferans Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkileri geliştirmek için önemli adımlar attı," dedi. Türkiye-Afrika ortaklığının kritik bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Muhammed, "Birlikte daha iyi bir gelecek için yol almaya devam edeceğiz," ifadelerinde bulundu.

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