DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, AGİT Bakanlar Konseyi'nin 1 Eylül 2025'te Minsk Grubu ve bağlı yapıların lağvedilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:01
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı

Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Minsk Grubu'nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi kararın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden biri olduğu vurgulandı.

1992'de Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan ve eş başkanlığını Rusya, ABD ve Fransa'nın yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, bugüne dek kalıcı bir çözüm üretememişti. Açıklamada, bu sürecin ardından alınan kararın barış çabalarına olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürdüğü hatırlatıldı. İki ülkenin dışişleri bakanlarının, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e ortak başvuruda bulundukları kaydedildi.

Türkiye'nin açıklaması, AGİT Bakanlar Konseyi'nin kararını ve bölgedeki barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı
5
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu
6
Defense News Top 100'de 5 Türk Şirketi: ASELSAN 43, TUSAŞ 47
7
Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde: 'Filistin'e Adil Çözüm Olmadan Barış Yok'

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı