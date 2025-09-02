Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafı ve Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Minsk Grubu'nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi kararın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden biri olduğu vurgulandı.

1992'de Karabağ sorununu çözmek amacıyla kurulan ve eş başkanlığını Rusya, ABD ve Fransa'nın yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, bugüne dek kalıcı bir çözüm üretememişti. Açıklamada, bu sürecin ardından alınan kararın barış çabalarına olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın, Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için Minsk Grubu'nun feshi şartını öne sürdüğü hatırlatıldı. İki ülkenin dışişleri bakanlarının, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından, Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e ortak başvuruda bulundukları kaydedildi.

Türkiye'nin açıklaması, AGİT Bakanlar Konseyi'nin kararını ve bölgedeki barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini göstermektedir.