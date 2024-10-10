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Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Başladı

Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı, toplamda 3.7 milyar lira dağıtılacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:55
Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Başladı

Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira destek sağlanacağını belirtti.

İhtiyaç Sahiplerine Sürekli Destek

Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak, "Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yıl sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, her ay düzenli olarak hanelere destek sağladıklarını aktardı.

Toplam Destek Miktarı 99,6 Milyar Lira

Bakan, "Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı aracılığıyla hanelere toplam 99,6 milyar lira destek sağladık. Gelişen ve değişen şartları göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Adalet ve Erişilebilirlik İlkesi

Göktaş, sosyal yardımları bütüncül bir yaklaşımla sunduklarını ifade ederek, "Bu süreçte vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, adil ve eşit bir hizmet anlayışıyla toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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