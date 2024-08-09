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Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Hesaplara Yatırılıyor

Aile Bakanı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:38
Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Hesaplara Yatırılıyor

Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile Destek Programı Hakkında Detaylar

Bakanlığın açıklaması doğrultusunda Göktaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların kesintisiz bir şekilde sürdüğünü belirtti ve toplamda bu ay 3,8 milyar lira ödeme yapılacağını duyurdu. Göktaş'ın Açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla programın yıl sonuna kadar devam edeceğinin altını çizen Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanında gelir kriterine göre düzenli yardım alamayan hanelerin de programa dâhil edildiğini hatırlattı.

Hayat Destek Olmaya Devam Ediyor

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ile bugüne kadar hanelere toplamda 92,1 milyar lira destek sağladıklarını açıkladı. Bu ay yapılacak ödemelerle birlikte Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,2 milyon haneye 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise yaklaşık 2,2 milyon haneye 900 milyon lira destek sağlanacak.

Sosyal Yardımlarda Eşitlik ve Adalet Vurgusu

Bakan Göktaş, gelişen sosyal koşullara ayak uydurarak yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını vurgulayarak, "Sosyal yardımlarımızı eşit ve adil bir şekilde sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz," dedi.

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