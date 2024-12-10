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Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,6 milyar lira ödenecek olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:31
Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Hesaplarda

Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Bugün Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağı açıklandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini vurguladı. Türkiye Aile Destek Programı'nın şu anda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkat çekti.

Aylık Düzenli Destek Sağlanıyor

Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağlandığını ifade ederek, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız," dedi. Bugüne kadar Türkiye Aile Destek Programı aracılığıyla hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandığı bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, değişen hayat koşullarına göre sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmayı amaçladıklarını ve sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını belirtti. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022 yılında başlatılan ve Ocak 2025'te sona ermesi planlanan Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamı genişliyor. Bu programla bugüne kadar sağlanan desteklerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edileceği bildirildi.

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