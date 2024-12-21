Türkiye, Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısını Şiddetle Kınadı

Türkiye, Almanya'nın Magdeburg kentinde meydana gelen ve Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen araçlı saldırıyı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak derin üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Açıklamada, özellikle saldırının kasıtlı bir eylem olarak değerlendirilmesi nedeniyle yaşanan kayıplardan dolayı başsağlığı mesajı verilerek, yaralılara acil şifalar dilendi. Türkiye, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucunda, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.