Türkiye-Almanya Yaş Meyve ve Sebze Zirvesi Almanya'da Gerçekleştirildi

Türkiye-Almanya Yaş Meyve ve Sebze Zirvesi Almanya'da Düzenlendi

Almanya'nın Berlin kentinde, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Türkiye-Almanya Yaş Meyve ve Sebze Zirvesi", tarım sektöründeki iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Zirve, 2025 yılında açılacak olan yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica öncesinde toplandı.

Büyükelçi Gökhan Turan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya arasında serbest ticaretin önemine dikkat çekti. Turan, "Serbest ticaretin değer ve öneminin daha da anlaşılacağı yakın gelecekte, Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye'nin ortak çalışabileceği alanlar genişleyecektir." dedi.

Türkiye'nin Tarım Gücü

Büyükelçi Turan, Türkiye'nin tarım alanındaki potansiyelini vurgulayarak, Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti. Turan, Avrupa'nın sağlıklı ve organik beslenme ihtiyacını karşılamak için Türkiye'nin ihracatını artırabileceğine işaret etti. Bu durumun, iki ülkenin gıda alanındaki rekabetçiliğini artıracağını da ekledi.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak ise, zirvenin Türk ve Alman tarım ürünleri ticaretini masaya yatıracağını ifade etti. Kavak, Türkiye'nin yıllık 60 milyon ton sebze ve meyve ürettiğini, ancak bunun yalnızca %8'ini ihraç ettiğini vurguladı.

Fruit Logistica 2025 Fuarı

Fruit Logistica 2025, 7 Şubat'a kadar Berlin'de sürecek olan yaş meyve ve sebze fuarı, "Verimli Bağlantılar" temasıyla geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapıyor. Bu yıl fuara 90 ülkeden yaklaşık 2,600 firma katılacak olup, Türkiye, milli katılım altında 43 firmayla birlikte toplamda 67 firma ile temsil ediliyor.

Fuar, tarım sektöründe sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve dijitalleşme gibi temel konuların tartışılacağı önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, taze ürünler üzerinde yapılan forumlar, sürdürülebilir paketleme ve verimli lojistik çözümleri gibi konuları ele alacak.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde, yarın açılacak yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica 2025 kapsamında "Türkiye-Almanya Yaş Meyve ve Sebze Zirvesi" düzenlendi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, konuşma yaptı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde, yarın açılacak yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica 2025 kapsamında "Türkiye-Almanya Yaş Meyve ve Sebze Zirvesi" düzenlendi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, konuşma yaptı.