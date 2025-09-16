Türkiye Arabuluculuğunda Libya'da Trablus'ta Hükümet ile Rada Uzlaştı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Rada silahlı grubu arasındaki aylardır süren anlaşmazlık, Türkiye'nin arabuluculuğunda uzlaşıyla sonuçlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın son dönemde gerçekleştirdiği ziyaretler ve yürütülen çok boyutlu temaslar, taraflar arasındaki diyalog sürecini hızlandırdı.

Türkiye'nin arabuluculuğu ve MİT'in rolü

AA'nın güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Trablus'taki uzun süren askeri gerginlik, MİT'in Libya sahasında tüm tarafları dahil ederek yürüttüğü çalışmalar sonucunda uzlaşıya dönüştü. Taraflar arasındaki görüşmeler, 4 Haziran'da İbrahim Kalın'ın Trablus ziyaretinin ardından yoğunlaştı ve Türk yetkililerin öncülüğünde yürütülen süreç, 13 Eylül itibarıyla sonuç verdi.

Libyalı yetkililer sürecin başından beri bu uzlaşıyı ancak Türkiye'nin öncülüğünde aşılabileceğine inandıklarını belirtti ve Türkiye'nin Libya'nın birliği ve istikrarına dair ortaya koyduğu iradeye minnettar olduklarını ifade ettiler.

Kalın'ın doğu ziyaretleri

MİT Başkanı Kalın, 25 Ağustos'ta Libya'nın doğusundaki Bingazi'yi ziyaret ederek, doğudaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü. Ankara ile doğudaki yönetim arasında yıllar sonra gerçekleşen bu üst düzey temas, Türkiye'nin Libya'daki tüm önemli aktörlerle iletişim kanallarını açık tutma niyetini ortaya koydu.

Libya'nın doğu ve batısındaki kanaat önderleri, bu ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti ve Türkiye'nin "Libya'nın birliğini" önceleyen yaklaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Danışmanı Ziyad Dagim de doğu ve batı arasındaki ayrışmanın, Türkiye'nin arabuluculuğu ve uzlaşıyı güvence altına alma çabalarıyla sonuçlandığını söyledi. Tarafların her iki konuda da güven duyduğu tek ülkenin Türkiye olması uluslararası alanda dikkat çekti.

Trablus'taki askeri gerginlik ve son durum

Trablus'ta Mayıs başında Ulusal Birlik Hükümeti güçleri ile Rada silahlı grubu arasında çatışma yaşanmış; taraflar 12 Mayıs'ta ateşkes ilan etmişti. Mayıs ile eylül ayları arasında anlaşmazlık devam etmiş, kentte askeri tırmanış sürmüştü.

Süreç sonunda, Türkiye'nin arabuluculuğuyla varılan uzlaşı çerçevesinde 13 Eylül'de Rada kontrolündeki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na Genelkurmay Başkanlığı güçlerinin giriş yaptığı sosyal medya paylaşımlarında görüldü.

Trablus'taki bu uzlaşı, bölgede gerilimin düşürülmesi ve Libya'nın istikrarına katkı sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.