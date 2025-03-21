Türkiye Araştırmaları Vakfı Diplomasi Okulu 2024-2025 Başvuruları Devam Ediyor

Türkiye Araştırmaları Vakfı, 2024-2025 eğitim dönemi için düzenleyeceği Diplomasi Okulu'na başvuruların devam ettiğini duyurdu.

Bu program, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu Sınavı'na hazırlananlar ve diplomasi alanına ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. Katılımcılara diplomasi, uluslararası ilişkiler ve hukuk alanlarında kapsamlı bir bilgi birikimi sağlanması hedeflenmektedir.

Online Eğitim Programı

Program, toplamda 10 hafta sürecek ve alanında uzman 30 akademisyen ile diplomat tarafından verilecektir. Katılımcılar, güncel vaka analizleri ve interaktif tartışma oturumları ile modern diplomasi uygulamalarını ve küresel meseleleri derinlemesine öğrenecekler.

Ders Programı ve Ücret Detayları

Diplomasi Okulu, 4 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, dersler salı, cuma ve pazar günleri 21.00-22.30 saatleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır. Programın katılım ücreti 1000 lira olarak belirlenmiştir.

Sertifika alabilmek için katılımcıların derslere en az yüzde 70 oranında katılmaları gerekmektedir. Başarılı katılımcılara sertifikaları eğitim sonunda e-posta yoluyla gönderilecektir.

Başvuru Süreci

Diplomasi Okulu'na katılmak isteyenler, 30 Mart tarihine kadar bu bağlantıdan başvuruda bulunabilirler.