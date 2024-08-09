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Türkiye Arnavutluk İlişkilerinde FETÖ'ye Karşı Kararlı Tutum

Tiran Büyükelçisi Atay, FETÖ'nün Arnavutluk ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:37
Türkiye Arnavutluk İlişkilerinde FETÖ'ye Karşı Kararlı Tutum

Tiran Büyükelçisi Atay'dan FETÖ'ye Sert Mesaj

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, FETÖ'nün Arnavutluk'tan temizlenmesini beklediklerini ifade etti. "FETÖ’nün ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Arıcılık Eğitimi Programı ve Destekleyici Açıklamalar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un Görice (Korçe) kentinde düzenlenen arıcılık eğitimi programında sertifika ve malzeme teslim töreni gerçekleştirildi. Programa Arnavutluk Tarım ve Kırsal Gelişim Bakanı Anila Denaj, Büyükelçi Atay ve TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata gibi önemli davetliler katıldı.

Bakan Denaj: "Türkiye, Her Zaman Yanımızda"

Bakan Denaj, programda yaptığı açıklamada Türkiye’nin Arnavutluk’un yanında olduğunu belirterek, "TİKA’nın arıcılık projesi gençler için birçok fırsat yaratıyor. Katılan gençlerin parlak bir ekonomik geleceğe sahip olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Gençlerin Geleceği İçin Önemli Adımlar

Büyükelçi Atay, projelerin, nitelikli iş gücünün Arnavutluk'ta tutulmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekerek, "Her damla ter ve harcanan emek önemli" dedi.

İki Ülke Arasındaki İlişkileri Güçlendirmek

Atay, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında gerçekleşen telefon görüşmesine de değinerek, "İki liderin yakın ilişkileri ve sürekli diyalogları var. Bu görüşmede FETÖ'nün Arnavutluk'taki varlığı ve ilişkilerimizin her boyutu ele alındı" dedi.

FETÖ’nün Temizlenmesi Gerekli

Atay, "FETÖ kalıntıları yalnızca Türkiye'nin meselesi değil, Arnavutluk için de bir tehdit. Bu sorun, Arnavutluk’un geleceği ve huzuru için de çözülmelidir" şeklinde konuştu.

Kararlılık Mesajı

Atay, "Arnavutluk’taki FETÖ varlığı ilişkilerimizin derinleşmesine engel olamaz. Bu konuda son derece kararlıyız ve bunu sonuna kadar takip edeceğiz" diyerek, duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un Görice (Korçe)...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un Görice (Korçe) kentinde düzenlediği arıcılık eğitimi programının sertifika ve malzeme teslim programı düzenlendi. Sertifika dağıtım programına, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Gelişim Bakanı Anila Denaj, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (sağda), TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ile diğer davetliler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un Görice (Korçe)...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un Görice (Korçe) kentinde düzenlediği arıcılık eğitimi programının sertifika ve malzeme teslim programı düzenlendi. Sertifika dağıtım programına, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Gelişim Bakanı Anila Denaj, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (sağda), TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ile diğer davetliler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un Görice (Korçe)...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’un Görice (Korçe) kentinde düzenlediği arıcılık eğitimi programının sertifika ve malzeme teslim programı düzenlendi. Sertifika dağıtım programına, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Gelişim Bakanı Anila Denaj, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (sağda), TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ile diğer davetliler katıldı.

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